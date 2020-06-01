Британская телерадиокомпания «Би-Би-Си» выпустила трейлер сериала про попытку отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он выйдет уже через две недели.

Трейлер сериала «Отравления в Солсбери» появился сегодня на официальном канале BBC в Youtube. За день он собрал почти тридцать три тысячи просмотров. Самого Сергея Скрипаля или других российских агентов не показали. Акцент там сделан на тех людях, кто два года назад расследовал преступление и на чиновниках, которые пытались в это время справиться с паникой среди жителей Солсбери.

Всего в сериале будет три эпизода. Предполагается, что их поставят в эфир четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого июня. Авторы с самого начала утверждали, что отравление российского офицера ГРУ там будет на втором плане. Главными действующими лицами сериала стали детектив полиции Ник Бейли, который расследовал произошедшее, директор регионального отдела общественного здравоохранения Трейси Дашкевич и погибшая от яда, которым пытались отравить Сергея Скрипаля, местная жительница Дон Стёрджес.

Попытка отравления Сергея Скрипаля произошла в 2018 году. Британские власти обвинили в этом российские спецслужбы. В Москве тем временем свою причастность к покушению на жизнь бывшего офицера ГРУ не признают.