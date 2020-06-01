США рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в освоении космоса, — заявил глава NASA Джим Брайдестайн

В ответ на поздравления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом американского пилотируемого корабля. Рогозин поздравил и руководителя компании SpaceX Илона Маска.

Успех проекта Илона Маска Space X не только свидетельствует о триумфе западного мира, но серьёзным образом изменит отношения между Россией и США. Таков основной тон публикаций в иностранной прессе.

Публикации зарубежных изданий на эту тему можно разделить на две группы. Одни, которые бравурно рассказывают о том, что человечество совершило новый рывок в космос. Вторые же — как это повлияет на расстановку сил в мире.

Британская The Guardian апплодирует Илону Маску и, фактически, называет его героем столетия в одной публикации; а в другой замечает, как американская администрация использует этот момент, чтобы отвлечь внимание от массовых протестов, которые прокатываются по США в рамках анти-расистской кампании после убийства темнокожего сотрудником полиции в Миннеаполисе.

Илон Маск провел лучшую рекламную кампанию столетия — ведь за запуском наблюдал весь мир. За этой кампанией, конечно же, стоят годы работы, миллиарды долларов, — восторгается турецкая Milliyet.

А вот немецкая Die Welt настаивает, что Илон Маск своей гордыней превращает космос в товар.

А вот французские газеты обращают внимание на то, что Space X возвещает о конце доминирования России в космосе. «Эта миссия перетасовала карты россиян — они теперь не единственные, кто может доставлять человека в космос», — уверено издание Ouest-France. С другой стороны, авторы подчёркивают: для Владимира Путина космос не так важен, как возможность продемонстрировать военную мощь. И именно на этом сконцентрированы его усилия». А Liberation называет прошлые отношения НАСА и России — зависимостью от «монополии Москвы».

Ту же ноту берёт и «Немецкая волна», которая напоминает, что Кремль мог оказывать давление на Штаты за счёт изменения цены на запуски своих ракет. Хотя при этом, по словам экспертов вещательной корпорации, именно космос был той зоной, в которой даже после истории с Крымом Вашингтон и Москва могли вести диалог: пуски ракет продолжались и американские и российские космонавты отправлялись на орбиту вместе.

А вот The New York Times развивает эту мысль, но пессимистично отмечает: другими словами, вариантов для сотрудничества у стран становится меньше, что освобождает пространство для потенциального конфликта между обеими державами.