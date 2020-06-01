В Кремле называют инсинуациями утверждения о причастности России к беспорядкам в США

Предположение о причастности России высказала бывший советник Барака Обамы Сьюзен Райс. Она заявила в эфире CNN, что в акциях протеста участвуют как мирные граждане, так и экстремисты: «не удивлюсь, если русские подстрекают обе стороны с помощью социальных сетей», — добавила Райс.

По данным CNN, из-за беспорядков комендантский час введен уже почти в 40 городах, включая Вашингтон. Президента Трампа укрыли от протестующих в подземном бункере.

В пятницу, когда протестующие в первый раз вышли к Белому Дому и протесты переросли в стычки в Секретной Службой президента США, из-за напряженной ситуации охрана президента приняла решения спрятать Дональда Трампа в подземном бункере Белого Дома, предусмотренном на случай терактов — об этом сообщила накануне газета Нью-Йорк Таймс. В субботу протесты в столице переросли в столкновения с полицией, и ночью в городе были сожжены несколько машин,разбиты витрины и ограблены магазины люксовой одежды, аптеки, магазины сотовой связи и магазин Эппл, расположенный в центре города в историческом здании библиотеки Карнеги. Магазины Эппл грабили вообще по всей стране — от Сан-Франциско до Аризоны, Миннеаполиса и Бруклина. В воскресенье протесты по стране продолжились — в Вашингтоне несколько тысяч человек мирно маршировали по городу к Белому Дому. Вечером в воскресенье там был объявлен комендантский час с 11 вечера до 6 утра понедельника.

В Миннеаполисе грузовик с гигантской цистерной на полной скорости чуть не въехал в толпу протестующих — люди успели разбежаться, о пострадавших информации нет. Мэр Майами Френсис Суарес в прямом эфире назвал свой номер телефона и призвал всех пострадавших от неправомерных действий полиции звонить ему напрямую. В Атланте двоих полицейских уволили за применение чрезмерной силы при разгоне протестов. Дональд Трамп потребовал от демократических мэров и губернаторов жестче подавлять протесты и обещал внести ультра-левые и антифашистские организации в список террористических.

По американским законам, в список террористических можно вносить только иностранные группы и организации. Между тем, генпрокурор Уильям Барр назвал беспорядки домашним терроризмом.



Не исключено, что рейтинг президента Дональда Трампа из-за протестных беспорядков может вырасти, считает американист Михаил Таратута. СМИ, которые оппонируют Трампу, естественно обвиняют его в произошедшем, но сильно перегибают палку, добавил Михаил Таратута.

Волнения в США приобретают скорее уже классовый, а не социальный характер, сказал в нашем эфире социолог и политолог Борис Кагарлицкий. Размах американских протестов сейчас сопоставим, что с движением за гражданские права в 60-е годы, отметил Кагарлицкий.