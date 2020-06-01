В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Как утверждается, им на это дали неделю.

Столичная полиция поставила ультиматум своим сотрудникам: если они до 3 июня расскажут о ситуациях, связанных с финансовым сотрудничеством с Воронцовым, им дадут амнистию. Так утверждает источник интернет-издания «Медиазона». По его сведениям, в МВД убеждены в наличии случаев продажи данных проекту «Омбудсмен полиции» самими силовиками и предложили добровольно рассказать об этом на прошлой неделе. Если об этих ситуациях станет известно после 3 июня, полицейских пообещали наказать в соответствии с законодательством, утверждает источник.

Впрочем, неизвестно, рассказал ли кто-либо о сотрудничестве с Воронцовым столичному главку МВД и есть ли уже в самом ведомстве подобные материалы. В полиции это пока не прокомментировали, но ранее уже просили откликнуться предполагаемых пострадавших от действий Воронцова.

Уголовные дела создателя проекта «Омбудсмен полиции», тем временем, могут быть переданы из МВД в Следственный комитет, не исключает источник агентства ТАСС. Именно то, что расследование ведет полиция, адвокат Воронцова Сергей Бадамшин называл одной из главных причин жалоб на возбуждение уголовных дел. По мнению юриста, то, что проект «Омбудсмен полиции» критиковал руководство МВД, может влиять на объективность следствия. Сам проект направлен на защиту интересов рядовых сотрудников ведомства.

Воронцов является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о вымогательстве и изготовлении порнографии. Как утверждает следствие, он требовал деньги у полицейских за то, чтобы не распространять интимные фотографии, но в некоторых случаях все равно их разместил. Воронцов свою вину отрицает.