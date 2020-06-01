Мосгорсуд отложил сегодня разбирательство по жалобе на арест муниципального депутата Ильи Азара

Новое заседание назначили на 5 июня, все это время Азар проведет в спецприемнике.

Апелляцию на административный арест суд должен был рассмотреть еще в субботу. Однако, заседание было перенесено. На необоснованность таких переносов ранее указывал Верховный суд. Сегодня у суда пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и муниципального депутата района Хамовники продолжились. У одного из входов в Мосгорсуд вместе с трафаретным изображением спецкорра «Новой газеты» в его защиту в санитарной маске с надписью «Свободу Азару» встал депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Полицейские пикету помешали, Ступина увезли в полицейский участок, а картонный силуэт унесли в неизвестном направлении. Следом активист Константин Фокин сел на мокрый от дождя тротуар близ апелляционного корпуса Мосгорсуда с плакатом «Мирный протест — не преступление» и попытался приковать себя к забору металлической цепью. Сотрудники полиции без церемоний и, обращаясь на «ты», унесли его за руки и ноги. Подходило время начала назначенного судебного заседания.

В суд никого из пришедших, в том числе и журналистов не пускали. Они — вместе с теми, кто явился в процесс поддержать Азара — мокли под дождем. В заседании принимали участие только стороны разбирательства. Судье Хомяковой, начавшей заседание с получасовым опозданием, как выяснилось вскоре, потребовались еще несколько дней для изучения доводов защиты. Они сводились к тому, что участие в одиночных пикетах не противоречит федеральному закон о митингах, а он имеет приоритет по отношению к указу мэра столицы и препятствовать акциям власти могут лишь при введении режима чрезвычайного положения. Данный режим не был введен. Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, защищающий Азара, отметил, что позиция суда, который сегодня фактически оставил журналиста под арестом и взял паузу для рассмотрения двух абзацев текста продолжительностью в половину его срока – демонстративна.

Помимо задержанного Евгения Ступина поддержать Азара к Мосгорсуду сегодня приезжали и его коллега по парламенту Михаил Тимонов. Он сообщил, что вместе с группой других столичных депутатов направил письмо на имя Собянина с указанием на то, что запрет на одиночные пикеты в условиях когда уже работают предприятия и открываются магазины – как минимум не обоснован.

Пикеты в поддержку Азара идут с середины прошлой недели. Они состоялись не только в Москве, но и в других городах. Около полусотни человек в ходе этих гражданских акций были задержаны с обязательством явиться в суд.

Пикеты в поддержку Ильи Азара у здания столичного полицейского главка на Петровке, 38 проходят и этим вечером. Петицию «Новой газеты» с требованием освободить ее специального корреспондента к этой минуте подписали уже более 62 тысяч человек.