Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, — объявил президент Путин

По его словам, с юридической точки зрения это безупречная дата. Путин подчеркнул важность участия россиян в голосовании.Перед тем, как назвать дату, Путин отметил, что голосование может пройти 1 июля, если это не помешает проведению Единого государственного экзамена — прямо во время совещания он позвонил министру просвещения Сергею Кравцову. Со слов президента, министр заверил, что голосование не только не помешает, но и поможет организации ЕГЭ. Кстати, 1 июля в России будет выходным днем.

Рекомендации Роспотребнадзора позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения коронавируса во время голосования по поправкам, — считает руководитель ведомства Анна Попова. По оценке Поповой, интервал в два дня позволит безопасно провести и Единый госэкзамен.

Центризбирком гарантирует открытость и прозрачность при проведении голосования по поправкам в Конституцию. Будут организованы специальные мобильные группы, чтобы обеспечить возможности для голосования как можно большему количеству людей, — сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Памфилова добавила, что голосования по почте не будет. Само голосование может продлиться неделю.

Центризбирком предложит упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ». Упрощение процедуры голосования снизит значение поправок к Конституции, — считает главный редактор и генеральный директор Независимой газеты Константин Ремчуков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о своевременности поправок в Конституцию России, в частности, касающихся защиты социальных прав граждан. По мнению Володина, изменения в Конституцию по-прежнему продолжают интересовать граждан, несмотря на пандемию коронавируса.

КПРФ пока не определилась с тактикой голосования по поправкам. Все будет зависеть от того, будут ли учтены предложения, которые внесли в Госдуму депутаты-коммунисты, — сказал в эфире «Эха Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы настаиваем на рассмотрении Конституции в соответствии с законом, на заседании Конституционного собрания. В этой связи, к своим 15 поправкам мы внесли проект закона о Конституционном собрании и надеемся, что власть отреагирует. Пока мы не получили ответа, готовы ли власти к серьезным изменениям Конституции или продолжат игру в конституционные поправки, потому что главная издержка этой конституции – это закон президентского самовластия и либералистического правления, нас это категорически не устраивает. В зависимости от того, какой будет ответ, и будет наша реакция», — сказал он. По словам Зюганова, у власти еще есть время рассмотреть предложения коммунистов.



Владимир Жириновский намерен призвать своих сторонников поддержать поправки в Конституцию, — об этом лидер ЛДПР сказал в эфире «Эха Москвы». «Дата определена оптимально. Видимо это будет выходной день. И мы выступаем за эти поправки. Будем призывать наших сторонников, чтобы они пришли поддержать эти поправки», — сказал он. Жириновский также назвал оптимальной утвержденную дату — 1 июля.

Голосование по поправкам противоречит основному закону и должно быть отменено, — считает председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Позиция «Яблока» заключается в том, что само голосование противоречит Конституции и российским законом — и по содержанию, и по форме. «Яблоко» выступает за то, чтобы голосование было отменено. Но я убежден, что мы до последнего должны выступать за то, чтобы это беззаконие прекратилось. Это разрушает всю систему права в стране», — сказал он. Рыбаков сообщил, что «Яблоко» в ближайшие дни намерено провести заседание своих руководящих органов, чтобы определиться с тактикой дальнейших действий.