Жириновский поддерживает поправки в конституцию и считает 1 июля весьма оптимальной датой для голосования

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно голосовать за поправки к конституции и намерен призвать своих сторонников поддержать изменения основного закона. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнув, что выбранная дата 1 июля является достаточно оптимальной для голосования по этим поправкам.

«Дата определена оптимально. Видимо это будет выходной день. И мы выступаем за эти поправки. Будем призывать наших сторонников, чтобы они пришли поддержать эти поправки», — сказал он.

В.Жириновский отметил, что партия ЛДПР в свое время поддержала основную Конституцию в 1993 году, и считает необходимым поддержать новые вносимые поправки. «Нет идеального варианта, люди разные и не могут одновременно быть удовлетворены сразу. Не надо сомневаться в этих поправках, и считать, что они что-то ухудшат. Конституция — это чисто правовой документ, и ее надо обязательно поддержать. Может мы в будущем вообще новую примем конституцию», — отметил политик.

Президент России Владимир Путин в понедельник на рабочем совещании одобрил 1 июля в качестве даты для проведения всероссийского голосования по поправкам к конституции.