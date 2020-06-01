Голосование по поправкам в конституции противоречит основному закону и должно быть отменено – председатель «Яблока»

Само голосование по поправкам в Конституцию противоречит основному закону и должно быть отменено. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии Яблоко Николай Рыбаков.



«Позиция «Яблока» заключается в том, что само голосование противоречит Конституции и российским законом — и по содержанию, и по форме. «Яблоко» выступает за то, чтобы голосование было отменено. Но я убежден, что мы до последнего должны выступать за то, чтобы это беззаконие прекратилось. Это разрушает всю систему права в стране», — сказал он.

Н.Рыбаков сообщил, что в ближайшие дни «Яблоко» проведет заседание руководящих органов «для определения тактики действий». «В ближайшие дни мы проведем заседание и примем решение, каким образом поступать. То, что нам предлагают, это абсолютно беззаконно. Я склоняюсь к тому, чтобы не участвовать в этой процедуре», — отметил он.