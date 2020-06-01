Более 50 сотрудников секретной службы получили ранения в ходе беспорядков у Белого дома

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники. По их сведениям, участники беспорядков забрасывали сотрудников безопасности бутылки и емкости с зажигательной смесью в парке Лафайет рядом с резиденцией президента США. Ранее сообщалось, что Дональду Трампу в пятницу вечером пришлось даже скрываться в подземном бункере Белого дома. В США не стихают акции протеста в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.