Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего взорвать мост «Метро» в Киеве

Это подтвердил официальный представитель Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк. Детали задержания уточняются. По данным украинского агентства УНИАН, при задержании сотрудникам полиции пришлось применить оружие. Движение по мосту было перекрыто в обоих направлениях. В пресс Работа двух станций была приостановлена. Переговоры со злоумышленником, по словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, вел лично глава полиции Киева Андрей Крищенко. По данным украинских СМИ, мужчина требовал встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.