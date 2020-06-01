Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего взорвать мост «Метро» в Киеве

Это подтвердил официальный представитель Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк. Детали задержания уточняются. По данным украинского агентства УНИАН, при задержании сотрудникам полиции пришлось применить оружие. Движение по мосту было перекрыто в обоих направлениях. В пресс Работа двух станций была приостановлена. Переговоры со злоумышленником, по словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, вел лично глава полиции Киева Андрей Крищенко. По данным украинских СМИ, мужчина требовал встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.
2020-06-01T17:32:00+03:00
2020-06-01T17:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 01 июня 2020
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