Уголовные дела в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова передадут из МВД в СК

Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию. В свою очередь адвокат Воронцова Сергей Бадамшин отметил, что они обжаловали возбуждение дел, указывая, в частности, на нарушение объективности расследования. 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве в крупном размере. Позже ему добавили обвинение в распространении порнографии.