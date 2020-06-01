Уголовные дела в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова передадут из МВД в СК

Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию. В свою очередь адвокат Воронцова Сергей Бадамшин отметил, что они обжаловали возбуждение дел, указывая, в частности, на нарушение объективности расследования. 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве в крупном размере. Позже ему добавили обвинение в распространении порнографии.
2020-06-01T17:32:00+03:00
2020-06-01T17:35:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652858-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 01 июня 2020
Загрузка комментариев...