РЖД ввела запрет на погрузку в сторону Мурманского транспортного узла

Это связано с обрушением железнодорожного моста на реке Северная Кола. Из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор моста. По предварительной информации, пострадавших нет. Как передает ТАСС, мост однопутный и других вариантов проезда по железной дороге в сторону Мурманска нет. Доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала в Мурманске происходит общественным транспортом. В обратном направлении пассажиров также везут на автобусах. Грузовое сообщение не осуществляется.
2020-06-01T17:31:00+03:00
2020-06-01T17:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 01 июня 2020
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