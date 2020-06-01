РЖД ввела запрет на погрузку в сторону Мурманского транспортного узла

Это связано с обрушением железнодорожного моста на реке Северная Кола. Из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор моста. По предварительной информации, пострадавших нет. Как передает ТАСС, мост однопутный и других вариантов проезда по железной дороге в сторону Мурманска нет. Доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала в Мурманске происходит общественным транспортом. В обратном направлении пассажиров также везут на автобусах. Грузовое сообщение не осуществляется.