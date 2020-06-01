Голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля

Об этом на совещании рабочей группы по внесению поправок заявил президент России Владимир Путин. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование по поправкам к Конституции в эту дату будет безопасным. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА, что что 1 июля сделают нерабочим днем.