Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете

Так он отреагировал на публикации о том, что он якобы вымогал 500 тысяч долларов у польской компании.

Требование возбудить уголовные дела по статьям о клевете и заведомо ложном доносе Данкверт предъявил столичному управлению МВД. Его интересы, как сообщила советник главы Россельхозандзора, будет представлять адвокат Анатолий Кучерена. Поводом для действий Данкверта стали обвинения, о которых, в частности, сообщал телеканал РЕН ТВ. Его источник утверждал, что представитель польской компании «Млековита» жаловался на вымогательство за снятие ограничений с поставок продукции. Переговоры об этом якобы проходили в ноябре прошлого года в ресторане на Пресненской набережной. Все эти сведения отрицали не только в Россельхознадзоре, но и в самой польской компании «Млековита», где сообщили, что никогда с Данквертом не встречались и даже с ним не знакомы.

Тем не менее, в столичном управлении МВД сообщили, что действительно проверяют заявление от представителя компании, которая производит молочную продукцию. По утверждениям защиты Данкверта, заявления о вымогательстве распространял некий Ярослав Сергеев, который позиционирует себя как представителя «Млековиты».

С августа 2014 года поставки значительной части продовольствия из Евросоюза официально находятся под контрсанкциями со стороны России.