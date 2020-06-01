В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Пострадавших нет. Несколько часов назад оборвалась единственная железнодорожная ветка, которая соединяет Мурманск с остальной частью России. Как рассказали агентству РИА «Новости» в главном управлении МЧС по региону, опоры моста не выдержали паводка и мост упал.

Резкое повышение уровня воды в реке началось на минувших выходных. В ведомстве объясняют его интенсивным таянием снега. Там также сказали, что жертв удалось избежать благодаря слаженной работе МЧС и «Российских железных дорог». В сообщении министерства подчеркивается, что специалисты заранее смогли верно оценить ситуацию, и движение по мосту прекратили еще в минувшую субботу.

В свою очередь в правительстве Мурманской области объявили, что работы по замене пролётов моста будут идти круглосуточно. По оценке властей, его восстановят за три недели.

Тем временем мурманский телеканал ТВ-21 сообщает, что подобное происходит не в первый раз. Из-за паводка на этой реке город уже был отрезан от остальной страны в мае 2000-ого года.