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16:45, 01 июня 2020

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Об этом объявил президент Владимир Путин. «Итак, уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — сказал он в ходе рабочего совещания. Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования. Также президент призвал граждан принять активное участие в голосовании.

С предложением провести голосование именно в этот день на совещании выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Памфилова также рассказала, что голосования по почте не будет . Все члены избирательных комиссий перед голосованием пройдут обязательное тестирование на коронавирус, а избиратели, пришедшие на избирательные участки, будут снабжены средствами индивидуальной защиты.



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