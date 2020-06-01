Путин: 1 июля подходящая дата для голосования по поправкам в Конституцию

Об этом сказал президент Владимир Путин на совещании рабочей группы. «1 июля — безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию с юридической точки зрения, она подходит и по санитарным соображениям», — сказал президент. Ранее на совещании эту дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Путин отметил, что голосование пройдет 1 июля, если оно не помешает ЕГЭ.
2020-06-01T16:35:00+03:00
2020-06-01T16:41:53+03:00
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16:35, 01 июня 2020
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