На Щебекинском заводе в Белгородской области произошел пожар

Как сообщили ТАСС в региональном МинЧС, на место выезжали пожарные подразделения. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже неэксплуатируемого здания. Промышленная зона предприятия заброшена. Реновацию завода местные власти планировали еще в прошлом году.