На Щебекинском заводе в Белгородской области произошел пожар

Как сообщили ТАСС в региональном МинЧС, на место выезжали пожарные подразделения. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже неэксплуатируемого здания. Промышленная зона предприятия заброшена. Реновацию завода местные власти планировали еще в прошлом году.
2020-06-01T16:31:00+03:00
2020-06-01T16:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 01 июня 2020
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