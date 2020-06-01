Последствия подтоплений в Подмосковье необходимо ликвидировать до конца дня

Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Из-за дождей, которые продолжаются несколько дней, в Подмосковье подтоплены дороги, приусадебные участки, дачные дома и другие объекты. Ранее сообщалось, что в Московской области выпало почти полторы нормы месячных осадков
2020-06-01T16:31:00+03:00
2020-06-01T16:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 01 июня 2020
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