Последствия подтоплений в Подмосковье необходимо ликвидировать до конца дня

Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Из-за дождей, которые продолжаются несколько дней, в Подмосковье подтоплены дороги, приусадебные участки, дачные дома и другие объекты. Ранее сообщалось, что в Московской области выпало почти полторы нормы месячных осадков