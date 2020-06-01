Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о клевете

Ранее в прессе появились публикации о том, что он якобы требовал деньги за допуск молочной продукции польской компании «Млековита» в Россию. Как рассказала советник Данкверта Юлия Мелано, заявление подано от физического лица. Представлять интересы Данкверта будет адвокат Анатолий Кучерена. Ранее Мелано утверждала, что информация о якобы вымогательстве денег не соответствует действительности.
2020-06-01T16:31:00+03:00
2020-06-01T16:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 01 июня 2020
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