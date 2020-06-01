Глава ЦИК: Идеальной датой для проведения голосования по поправкам в Конституцию является 1 июля

Об этом на онлайн-совещании с президентом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Сам Владимир Путин считает, что по мере стабилизации ситуации с коронавирусом пора подумать о дальнейшей работе над поправками в Конституцию. Путин добавил, что перед голосованием по поправкам нужно выдержать период в 30 дней, как он сказал, на решение технических и иных вопросов.

Президент высказался против проведения голосования 24 июня, в день Парада Победы.

На совещании прозвучало еще одно мнение — сопредседатель рабочей группы по Конституции, сенатор Андрей Клишас предложил провести голосование по поправкам в конце июня.