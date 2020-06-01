Сайт МВД-медиа объяснил необходимость изменений в законе о полиции примерами несуществующих законов западных стран

Сайт МВД-медиа объяснил необходимость изменений в законе о полиции примерами несуществующих и курьезных законов западных стран. Статью

В преамбуле статьи «Требования диктует жизнь», в которой обсуждаются некоторые поправки в закон о полиции, авторы привели несколько примеров американских законов, которые якобы действуют сотни лет и уже потеряли актуальность. При этом подборка таких законов была взята из интернета и ее время от времени перепечатывают и другие СМИ, например Рамблер и Коммерсант и даже ВВС. Медиазона решила проверить эти примеры и не нашла подтверждения тому, что в штате Огайо слепым запрещено смотреть на портрет президента, а в Арканзасе нельзя бить жену чаще одного раза в месяц. Это оказалось фейком. В то же время закон, согласно которому запрещается входить в британский парламент в латах, тоже упоминаемый в статье, действительно существует, равно как и действует разрешение стрелять в валлийцев из лука в Честере, но только после полуночи.

Законопроект о поправках в закон о полиции внесен в Государственную думу в мае.