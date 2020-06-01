Основателем проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым займутся в Следственном комитете

Сейчас он проходит по четырём уголовным делам.

Дело или дела Владимира Воронцова уже в ближайшее время могут направить из столичного главка МВД в Следственный комитет. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство ТАСС, а также адвокат правозащитника Сергей Бадамшин.

Владимира Воронцова арестовали в начале мая. Его подозревают в том, что он вымогал у бывшего коллеги триста тысяч рублей, а когда тот не согласился отдать деньги, опубликовал его интимные фото в интернете. После этого в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще несколько дел, в частности по статьям о распространении порнографии и об оскорблении представителя власти.

Сам Воронцов вину не признаёт. Он считает, что уголовное преследование начали из-за его деятельности по защите прав рядовых сотрудников полиции.

На прошлой неделе в поддержку основателя проекта на одиночный пикет в центре столицы вышел муниципальный депутат Илья Азар. В итоге он получил пятнадцать суток ареста. В защиту Воронцова и Азара потом выходили десятки людей в Москве и Санкт-Петербурге. Последний такой пикет прошел сегодня в здания Московского городского суда.

Проект «Омбудсмен полиции» существует с 2017 года. В его социальных сетях неоднократно появлялись анонимные жалобы полицейских на неприемлемые условия работы и публикации о системных проблемах в МВД.

Сегодня Мосгорсуд должен был рассматривать апелляцию на арест журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, однако заседание перенесено на 5 июня, — рассказал адвокат Леонид Соловьев. Он сомневается в компетентности судьи, которая намерена изучать доводы защиты в течение четырех дней. До 5 июня Илья Азар будет находиться в спецприемнике. Адвокат назвал эту ситуацию глумлением над его подзащитным.