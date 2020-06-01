Тактика голосования КПРФ по поправкам к Конституции будет зависеть от решения властей по предложениям ее депутатов

КПРФ определится с тактикой голосования по поправкам к Конституции в зависимости от решения властей по предложениям депутатов-коммунистов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы настаиваем на рассмотрении Конституции в соответствии с законом, на заседании Конституционного собрания. В этой связи, к своим 15 поправкам мы внесли проект закона о Конституционном собрании и надеемся, что власть отреагирует. Пока мы не получили ответа, готовы ли власти к серьезным изменениям Конституции или продолжат игру в конституционные поправки, потому что главная издержка этой конституции – это закон президентского самовластия и либералистического правления, нас это категорически не устраивает. В зависимости от того, какой будет ответ, и будет наша реакция», — сказал он.

Г.Зюганов подчеркнул, что у власти еще есть время рассмотреть предложения КПРФ в течение двух недель.

Как сообщалось в СМИ, рабочая группа по разработке поправок в Конституцию сегодня планирует обсудить с президентом подготовку к голосованию. По предварительным данным, голосвание могут назначить на начало июля.