Денис Мантуров: Цены на защитные маски в России упали примерно втрое по сравнению с апрелем

Цены на защитные маски в России упали примерно втрое по сравнению с апрелем – с 55 до 18 рублей, — утверждает министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, в стране ежедневно производится более 9 миллионов масок, и это позволило отказаться от закупок в Китае.
2020-06-01T15:32:00+03:00
2020-06-01T15:39:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652806-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 01 июня 2020
Загрузка комментариев...