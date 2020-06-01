Денис Мантуров: Цены на защитные маски в России упали примерно втрое по сравнению с апрелем

Цены на защитные маски в России упали примерно втрое по сравнению с апрелем – с 55 до 18 рублей, — утверждает министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, в стране ежедневно производится более 9 миллионов масок, и это позволило отказаться от закупок в Китае.