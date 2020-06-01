Сбербанк объявил о награде за информацию, которая поможет поймать преступников, расстрелявших инкассаторов

Сбербанк объявил о награде в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать преступников, расстрелявших инкассаторов в Красноярске – это произошло 29 мая. Поиски преступников результата пока не дали. Ранее полиция сообщила, что инкассаторы ранены.