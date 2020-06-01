Сбербанк объявил о награде за информацию, которая поможет поймать преступников, расстрелявших инкассаторов

Сбербанк объявил о награде в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать преступников, расстрелявших инкассаторов в Красноярске – это произошло 29 мая. Поиски преступников результата пока не дали. Ранее полиция сообщила, что инкассаторы ранены.
2020-06-01T15:32:00+03:00
2020-06-01T15:38:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 01 июня 2020
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