Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о клевете в связи с информацией о вымогательстве

Об этом журналистам сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.



«Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Заявление подано от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича. Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информировала общественность и СМИ о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании «Млековита», — сказала она.



28 мая московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании «Млековита», заявившего о вымогательстве у него 500 тыс. долларов главой Россельхознадзора. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции «Млековиты» из Польши в Россию.