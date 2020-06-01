Выпускной для одиннадцатиклассников планируется провести в очном формате, — сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Еще два дня назад министерство рекомендовало провести выпускной онлайн. В ведомстве считают также, что эпидемическая ситуация в стране позволяет начать детский отдых в лагерях с 1 июля.