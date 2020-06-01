В Сочи не все санатории смогут открыться этим летом из-за жестких требований Роспотребнадзора

Их выполнение очень затратно для гостиничного бизнеса, — сказала «Интерфаксу» председатель региональной Ассоциации отельеров Валентина Богданова. В частности, речь идет о еженедельном тестировании сотрудников на коронавирус. На эти цели санаторий должен потратить около 2-х миллионов рублей, — уточнила Богданова. Кроме того, отдыхающие должны предоставить справки об отсутствии коронавируса и эпидемическом окружении. Такие справки действуют два дня.
2020-06-01T15:05:00+03:00
2020-06-01T15:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 01 июня 2020
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