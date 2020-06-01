В Петербурге официально сняли часть ограничений связанных с пандемией коронавируса

Одним из главных стало разрешение для лиц старше 65-и лет покидать свои жилища.

Петербуржцам с первого июня власти разрешили находиться на улице без масок. Однако их по-прежнему нужно будет надевать в общественном транспорте, магазинах, на вокзалах и в других местах скопления людей. Тем, кому за 65 вновь можно выходить на улицу без причины. Ранее пожилые горожане могли только выгуливать животных, посетить аптеку или близлежащий магазин. Также для пенсионеров доступен бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, однако только в пределах Петербурга. Льготы вернули и другим горожанам. В частности уже с пятницы можно восстановить заблокированные ранее проездные. Сделать это можно в метрополитене, в отделениях Сбербанка, а те карточки, что действовали только в наземном транспорте — в киосках ГУПа «Организатор Перевозок». Отмечу, что вновь можно посещать кладбища. Для этого Смольный даже вернул к работе несколько городских автобусов, которые помогут жителям добраться до Северного и Южного кладбищ.

Добавим, что по словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина у Смольного уже есть план второго этапа снятия ограничений. Однако, в случае, если число заболевших коронавирусом будет расти, власти готовы не только не добавлять новые послабления, но и отменить действующие.