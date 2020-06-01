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15:04, 01 июня 2020

Экспертиза по делу «Седьмой студии» пришла к выводу о завышении расходов на спектакли и концерты почти на 130 млн руб

Экспертиза по делу «Седьмой студии» пришла к выводу о завышении расходов на спектакли и концерты почти на 130 млн рублей. Такие итоги сообщила судья на возобновившихся слушаниях в Мещанском суде Москве.

Эксперты утверждают, что мероприятия, на которые режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам была выделена субсидия Министерства культуры, могли обойтись в 87 млн рублей. Однако на них, согласно выводам экспертизы, потратили аж 217 млн. Защита фигурантов «театрального дела», впрочем, уже назвала проведенное исследование безграмотным. Адвокаты уверены: для экспертизы использовались устаревшие нормативы, которые не отражают действительность, а саму процедуру проводили некомпетентные люди, пишет интернет-издание РБК. Теперь они намерены обжаловать документ.

Перед этим по делу «Седьмой студии» уже проводились две экспертизы. Вторая привела к тому, что разбирательство было возвращено в прокуратуру, однако Мосгорсуд это решение отменил. Всего дело «Седьмой студии» ведется следователями уже три года. Помимо режиссера Кирилла Серебренникова в нем фигурируют бывший генпродюсер организации Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин и бывшая чиновница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа»,

Разбирательство по делу «Седьмой студии» несколько месяцев назад было приостановлено, но сегодня возобновилось. В суд из-за эпидемии коронавируса не допускают слушателей и журналистов.



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