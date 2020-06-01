Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» усилит меры безопасности после возобновления работы своих заведений

Первым будет ресторан на Арбате. Посетителей будут пускать, исходя из загрузки зала. На входе клиенту предложат продезинфицировать руки и дадут табличку с номером стола, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление компании. Об изменениях после карантина рассказали и конкуренты «Макдональдса». В ресторанах КFС на стульях и полу разместят напоминания о необходимости с облюдать дистанцию, а «БУргер Кинг» введен в меню воппер с тройным луком «для социального дистанцирования».
2020-06-01T14:35:00+03:00
2020-06-01T14:36:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 01 июня 2020
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