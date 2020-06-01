Сегодня начинаются коллективные богослужения в Московской соборной мечети, — сообщает Совет муфтиев России. В пресс-службе уточнили, что будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Во время коллективных молитв прихожанам придется соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Лицам старше 65-ти лет и тем, у кого хронические заболевания, рекомендовано воздержаться от посещения общих молитв.
2020-06-01T14:32:00+03:00
2020-06-01T14:35:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 01 июня 2020
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