Сегодня начинаются коллективные богослужения в Московской соборной мечети, — сообщает Совет муфтиев России. В пресс-службе уточнили, что будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Во время коллективных молитв прихожанам придется соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Лицам старше 65-ти лет и тем, у кого хронические заболевания, рекомендовано воздержаться от посещения общих молитв.