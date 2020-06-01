Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию сегодня планирует обсудить с президентом подготовку к голосованию, — сообщает источник «Интерфакса». По его данным, на этом совещании, возможно, будет определена дата голосования. Ранее в этой связи назывались 1 и 8 июля.