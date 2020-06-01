Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию сегодня планирует обсудить с президентом подготовку к голосованию, — сообщает источник «Интерфакса». По его данным, на этом совещании, возможно, будет определена дата голосования. Ранее в этой связи назывались 1 и 8 июля.
2020-06-01T14:31:00+03:00
2020-06-01T14:34:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652772-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 01 июня 2020
Загрузка комментариев...