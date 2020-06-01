Песков: Президент Путин не находится в изоляции, он активно работает

Президент Путин не находится в изоляции, он активно работает, хотя количество очных контактов снижено в связи с пандемией коронавируса, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин при необходимости бывает в Кремле и работает в своей резиденции в Ново-Огарево.
2020-06-01T14:31:00+03:00
2020-06-01T14:33:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652770-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 01 июня 2020
Загрузка комментариев...