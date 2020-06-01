Песков: Президент Путин не находится в изоляции, он активно работает

Президент Путин не находится в изоляции, он активно работает, хотя количество очных контактов снижено в связи с пандемией коронавируса, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин при необходимости бывает в Кремле и работает в своей резиденции в Ново-Огарево.