Меры безопасности усилены у здания Мосгорсуда, который сегодня рассмотрит апелляцию на арест Ильи Азара

Меры безопасности усилены у здания Мосгорсуда, который сегодня рассмотрит апелляцию на арест журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Полицейские задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, которые вышли с плакатами в поддержку Азара. Об этом сообщают «Медиазона» и «ОВД-инфо».

28-го мая Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.