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14:09, 01 июня 2020

В Москве сегодня должны заработать непродовольственные магазины

В некоторых случаях работники только убирали помещения и наносили там специальную разметку, но чаще всего на витринах уже было написано «мы открыты», а внутри продавцы ждали посетителей.

Почти все магазины завешаны напоминаниями про эпидемию коронавируса — у входа всегда висят объявления о том, что всем пришедшим необходимо носить маски и перчатки. В торговом центре «Европейский» в этом отношении пошли дальше всех: там призывы мыть руки, пользоваться антисептиками и не забывать про обязательные средства защиты транслируют на больших экранах, где раньше была реклама и расписание местного кинотеатра. При этом, попасть внутрь без перчаток и маски нельзя. Если у посетителя их нет, то у входа охранники бесплатно выдают им средства защиты. Там также следят, чтобы люди носили их правильно, и, если, например, маска спущена на подбородок, посетителя просят её поднять.
Тех, кто проходил через самый большой вход в торговый центр, со стороны метро, проводили через специальные изолированные боксы, которые администрация назвала кабинами дезинфекции. Внутри посетителей обдаёт паром из специальной машины. По словам охранников, это должно очищать верхнюю одежду.

В магазинах при этом, с утра посетителей было немного. Те, кто уже пришел в торговый центр, как правило говорили, что очень рады его открытию. В свою очередь среди людей на улице можно было услышать и другое мнение. Так, преподаватель Максим сказал мне, что сегодняшние изменения не вызывают у него эмоций, поскольку он и так заказывал всё онлайн.

Противоположное мнение у хозяина магазина Петра. Он сказал, долго ждал сегодняшнего дня.

Также были и два прохожих, которые пессимистично восприняли новость об открытии магазинов, но они отказались объяснять свою позицию под запись.



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