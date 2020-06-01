В 40 городах США введен комендантский час из-за беспорядков, вызванных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты в Вашингтоне обернулись грабежами и поджогами.

В пятницу, когда протестующие в первый раз вышли к Белому Дому и протесты переросли в стычки в Секретной Службой президента США, из-за напряженной ситуации охрана президента приняла решения спрятать Дональда Трампа в подземном бункере Белого Дома, предусмотренном на случай терактов — об этом сообщила накануне газета Нью-Йорк Таймс. В субботу протесты в столице переросли в столкновения с полицией, и ночью в городе были сожжены несколько машин,разбиты витрины и ограблены магазины люксовой одежды, аптеки, магазины сотовой связи и магазин Эппл, расположенный в центре города в историческом здании библиотеки Карнеги. Магазины Эппл грабили вообще по всей стране — от Сан-Франциско до Аризоны, Миннеаполиса и Бруклина. В воскресенье протесты по стране продолжились — в Вашингтоне несколько тысяч человек мирно маршировали по городу к Белому Дому, а затем в центре города полиция разгоняла протестующих резиновыми пулями и шумовыми гранатами. Вечером в воскресенье там был объявлен комендантский час с 11 вечера до 6 утра понедельника.

В Миннеаполисе грузовик с гигантской цистерной на полной скорости чуть не въехал в толпу протестующих — люди успели разбежаться, о пострадавших информации нет. Мэр Майами Френсис Суарес в прямом эфире назвал свой номер телефона и призвал всех пострадавших от неправомерных действий полиции звонить ему напрямую. В Атланте двоих полицейских уволили за применение чрезмерной силы при разгоне протестов. Дональд Трамп потребовал от демократических мэров и губернаторов жестче подавлять протесты и обещал внести ультра-левые и антифашистские организации в список террористических.

В разгар протестов в американской столице Дональд Трамп был вынужден укрываться в подземном бункере.

По сообщению The New York Times, протесты застигли Дональда Трампа врасплох -— в то время как массы протестующих направились к Белому Дому. Они закидывали полицию бутылками и камнями. Решение о том, что хозяин Овального кабинета должен скрыться в специальном бункере, принимала Служба Безопасности президента -— у неё есть для этого специальный протокол.

Телеканал FoxNews, который традиционно называют среди СМИ, которые поддерживают Трампа, рисует драматическую картину протестов и делает вывод, что на фоне таких беспорядков, решение спрятать президента в убежище — единственно верное.

Источники другого канала — CNN — сообщают, что Трамп провёл в бункере не более часа и спускался туда вместе с супругой Меланией и сыном Бэрроном. Что же касается рядовых работников, то аналитики Белого дома ожидали ухудшения ситуации и поэтому рекомендовали большинству сотрудников работать в этот день дистанционно.

Ряд советников американского президента, как передает CNN, предлагали ему обратиться к нации со специальным заявлением, но Дональд Трамп решил пока этого не делать.

Пресс-служба администрации США отказалась подтверждать сообщения о том, что Трамп был уведен в бункер.

Не исключено, что рейтинг президента Дональда Трампа из-за протестных беспорядков может вырасти, считает американист Михаил Таратута.

СМИ, которые оппонируют Трампу, естественно обвиняют его в произошедшем, но сильно перегибают палку, добавил Михаил Таратута.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает ошибочными инсинуации о причастности России к беспорядкам в США.

О возможной причастности России к происходящему в США заявила бывший советник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс. В эфире CNN она сказала, что в акциях протеста участвуют как мирные граждане, так и экстремисты. Россия в данном случае может заниматься подстрекательством при помощи соцсетей.