Депутат Филина: В рамках акции в поддержку Азара по Москве расставлены его картонные фигуры с пустым плакатом

В рамках акции в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара в нескольких местах по Москве расставлены его картонные фигуры с пустым плакатом. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат района «Проспект Вернадского» Елена Филина.

«Сегодня в 14.30 апелляция в Мосгорсуде по приговору Ильи Азара. Его друзья, которые боролись за то, чтобы он был на свободе, за то, чтобы одиночный пикет не считался незаконным действием, провели такую акцию в Москве: картонные фигуры Ильи в Москве с плакатом в руках, на котором ничего не написано, были расставлены по Москве в разных точках, начиная от Совета депутатов района Хамовники, депутатом которого является Илья, Тверского отделения полиции, куда он был доставлен, Тверского суда, мэрии Москвы и разных других», — сказала она.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара к 15 суткам за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Всю предыдущую неделю в Москве, Петербурге и других городах муниципальные депутаты, активисты, журналисты выходили на одиночные пикеты к зданию ГУ МВД с требованием освободить И.Азара и В.Воронцова.

Рассмотрение жалобы на арест И.Азара состоится сегодня в Московском городском суде.