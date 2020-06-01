Сбербанк сообщает, что устранил сбой в работе интернет-сервисов

Сейчас все системы работают в штатном режиме. Сегодня утром некоторые клиенты столкнулись с трудностями при входе в мобильное приложение. Чаще всего о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге. Пользователи жаловались на невозможность перевести деньги.
2020-06-01T13:34:00+03:00
2020-06-01T13:36:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652734-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 01 июня 2020
Загрузка комментариев...