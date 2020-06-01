Сбербанк сообщает, что устранил сбой в работе интернет-сервисов

Сейчас все системы работают в штатном режиме. Сегодня утром некоторые клиенты столкнулись с трудностями при входе в мобильное приложение. Чаще всего о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге. Пользователи жаловались на невозможность перевести деньги.