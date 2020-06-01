Италия готова принимать российских туристов с 15-го июня и рассчитывает, что к этому времени Россия откроет границы, — заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. По его словам, Италия не будет усложнять процедуру выдачи виз и не планирует вводить для туристов обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для въезда в страну.
2020-06-01T13:33:00+03:00
2020-06-01T13:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 01 июня 2020
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