Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери»

Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. По версии британских властей, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и покушение было организовано ГРУ. Российские власти отрицают свою причастность к преступлению. Сериал будет показан с 14-го по 16 июня.
2020-06-01T13:33:00+03:00
2020-06-01T13:35:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 01 июня 2020
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