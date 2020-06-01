Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери»

Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. По версии британских властей, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и покушение было организовано ГРУ. Российские власти отрицают свою причастность к преступлению. Сериал будет показан с 14-го по 16 июня.