Песков: Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает нужным

Президент Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает нужным, — сказал журналистам президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он не стал комментировать предложения Центризбиркома о порядке голосования по поправкам. Сегодня газета «КоммерсантЪ» сообщила, что за поправки разрешат голосовать досрочно и на дому без уважительных причин, а бюллетени будут выдавать без внесения паспортных данных в список участников голосования.
2020-06-01T13:32:00+03:00
2020-06-01T13:35:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 01 июня 2020
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