Песков: Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает нужным

Президент Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает нужным, — сказал журналистам президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он не стал комментировать предложения Центризбиркома о порядке голосования по поправкам. Сегодня газета «КоммерсантЪ» сообщила, что за поправки разрешат голосовать досрочно и на дому без уважительных причин, а бюллетени будут выдавать без внесения паспортных данных в список участников голосования.