Роспотребнадзор ужесточил требования для предприятий общественного питания в условиях распространения коронавируса

В частности, предлагается на полметра увеличить расстояние между столиками и обязать сотрудников носить маски. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предприятия общепита откроются для посетителей в последнюю очередь.

С сегодняшнего дня в столице возобновили работу торговые центры, гипермаркеты, автосалоны и предприятия бытовых услуг. Парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы пока закрыты.