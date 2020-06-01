Президент Путин поручил Минздраву возобновить оказание плановой медицинской помощи – как первичной, так и специализированной, в том числе и высокотехнологичной. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Резерв мест в больницах, созданный для лечения коронавирусной инфекции, должен быть сохранен на случай нового роста заболеваемости.