Президент Путин поручил Минздраву возобновить оказание плановой медицинской помощи – как первичной, так и специализированной, в том числе и высокотехнологичной. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Резерв мест в больницах, созданный для лечения коронавирусной инфекции, должен быть сохранен на случай нового роста заболеваемости.
2020-06-01T13:31:00+03:00
2020-06-01T13:33:33+03:00
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13:31, 01 июня 2020
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