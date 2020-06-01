Американист Михаил Таратута: Протесты в США вряд ли скажутся на шансах президента Трампа к переизбранию

Протесты в США вряд ли скажутся на шансах президента Дональда Трампа на переизбрание. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Михаил Таратута.

«Подобные протесты происходили и при президентах-демократах. Сейчас это протест не просто из-за убийства Флойда и жестокости полиции, а в целом из-за неравенства, в котором находятся черные. Они перестают верить системе. Демократы им постоянно говорят, если вы хотите изменений, идите и голосуйте за нас, но ничего не меняется. И я не думаю, что это очень сильно портит портрет Трампу, может быть, даже и наоборот, потому что, в конце концов, именно при Трампе доходы черного населения выросли, их экономическое положение заметно улучшилось, особенно беднейших слоев. Все зависит от того, как будут дальше развиваться события», – сказал он.

В субботу протесты в Вашингтоне переросли в столкновения с полицией. Ночью в столице США были сожжены несколько машин, разбиты витрины и ограблены магазины люксовой одежды, аптеки, магазины сотовой связи и техники. Массовые протесты и беспорядки были вызваны смертью из действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.