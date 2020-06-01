Минюст России присвоил учетный номер «Пермскому религиозному движению эволюционистов»

Общественник Денис Галицкий рассказал, что идея создать официальное религиозное движение эволюционистов у него родилась после того, как в законодательстве появилась норма об оскорблении чувств верующих. Находясь в режиме самоизоляции, Галицкий доработал основные положения, собрал необходимое для регистрации количество сторонников и подал документы в министерство юстиции: «Обнаружил, что главное расхождение с основными известными мне религиями в том, что у них картина мира зафиксировалась несколько тысяч лет назад, а я наблюдаю изменения даже в течение моей жизни. Так появились «принципы жизни эволюционистов». Пандемия дала время найти сторонников, и подать документы в минюст.» Теперь у нового религиозного движения есть не только официальные документы, но и место где можно проводить богослужения — им стала принадлежащая автору идеи квартира по улице Глеба Успенского. Главной ценностью учения является научное познание жизни, и принятие эволюционного пути развития мира.

Официальная регистрация движения позволит защищать чувства светских людей, — уверен Денис Галицкий.