Официальная безработица в России превысила 2 млн человек

Именно столько россиян, по данным Министерства труда, оформились в службах занятости.

Безработица показывает рост уже более чем в три раза по сравнению с началом года. В январе в службах занятости регистрировались лишь немногим более 660 тысяч человек. На прошлой же неделе их было 1 млн 900 тысяч, говорил министр труда Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Теперь за неделю, согласно словам чиновника, официальная безработица выросла еще на 10%. Такие данные он сообщил в ходе заседания профильного комитета Совета Федерации. В этих условиях, уверяет Котяков, главная задача для министерства – поддержать тех, кто остался без заработка.

Между тем общая безработица в России, которая учитывает не только тех, кто числится в службах занятости, может достигать целых 8 млн человек. Такую оценку дали агентству «Интерфакс» в Конфедерации труда России. Ее глава, член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко убежден: безработица еще будет расти. Оценка Конфедерации резко расходится с данными Росстата: там говорили, что в апреле общая безработица составила примерно 4,5 млн человек. Впрочем, и этот показатель по сравнению с мартом официально вырос почти на четверть.

На фоне эпидемии коронавируса президент Владимир Путин ранее объявлял о том, что потерявшие работу из-за коронавируса будут три месяца получать пособие по безработице на уровне МРОТ. В правительстве предложили расширить меру на всех россиян.