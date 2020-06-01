Косачев: Обвинения России в организации протестов в США могут быть частью очередной антироссийской кампании

Обвинения России в организации протестов в США могут быть частью очередной антироссийской кампании, основанной на фейках. Об этом написал в Фейсбуке глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он назвал заявление бывшего советника президента США Сьюзан Райс прямым оскорблением. Она предположила, что за насилием в США может стоять Россия.

Беспорядки, вызванные убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, не прекращаются уже неделю. В 40 городах введен комендантский час.