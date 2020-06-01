В Алтайском крае проводят проверку в связи с сокращением врачей, которым предложили вакансии санитаров и дворников

В Алтайском крае следователи проводят проверку в связи с сокращением врачей, которым предложили вакансии санитаров и дворников. В региональном центре охраны детства и материнства получили приказ краевого Минздрава о предстоящем изменении штата за счет квалифицированных медиков.

Региональное управление СК изучает сообщения о том, что ведущим врачам-ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией одного из отделений центра предложили позиции сотрудников без квалификации. По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение. Пока же медикам с большим опытом предлагают занять рабочие места с заработной платой не более 13 тысяч рублей в месяц или написать заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее завотделением ортопедии и травматологии Арсен Осипов на странице сетевого сообщества «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» опубликовал ролик, в котором обрисовал перспективы предстоящего трудоустройства своих коллег и сокращения штата отделения. Доктор задается вопросом, почему в регионе не строят новые больницы для пациентов с коронавирусом, а высвобождают для их нужд другие важные медицинские учреждения. Отделение клинического центра, работающее с 1984 года, и где оперировали детей с тяжелыми пороками развития грудной клетки и другими патологиям, по состоянию на текущий день, хотят расформировать и развернуть инфекционный госпиталь.

Ранее в медицинских учреждениях Алтайского края, как и в ряде других регионов возникли, проблемы с выплатами надбавок врачам, работающим во время пандемии. По данным регионального Роспотребнадзора за время эпидемии в крае были инфицированы 89 медицинских работников.